Calcio: MLS. Toronto, esordio con vittoria per Bernardeschi e Insigne

La formazione canadese ha superato per 4-0 lo Charlotte, in campo anche Criscito TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – E' Bernardeschi show nel ritorno alla vittoria per il Toronto che batte lo Charlotte nella 22esima giornata del campionato statunitense. Al BMO Field termina 4-0: apre le danze Osorio al 4', sei minuti dopo il raddoppio della formazione di casa con l'ex Roma Bradley, su assist di Bernardeschi. L'ex Fiorentina e Juventus si mette in proprio al 31' con un tiro dalla lunga distanza che gonfia la rete. Prima della pausa il poker, ancora con Bradley, questa volta servito da Insigne, anche lui all'esordio in MLS. In campo dal 1' anche Mimmo Criscito, alla terza apparizione con la maglia della formazione canadese. Il Toronto è attualmente penultimo in classifica con 22 punti dopo 22 gare disputate. "Sono felicissimo per il mio debutto, ho segnato e fatto un assist – ha detto Bernardeschi a fine match -. Questo è un giorno speciale per me e per la squadra, anche se l'aspetto più importante è la vittoria: per i tifosi, per acquisire fiducia, per il futuro". Vince anche la capolista Los Angeles Fc (45 punti in 21 gare, +4 sull'Austin secondo) che si impone 2-0 sul campo dello Sporting Kansas City con le reti di Arango e dell'ex Real Madrid, Gareth Bale, rispettivamente al 56° e all'83°. In campo nell'11 iniziale l'ex capitano della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, sostituito poi da Segura. 24-Lug-22