Calciomercato: Lecce. Dal Cska Mosca arriva il croato Bistrovic

Il centrocampista al club salentino con la formula del prestito con diritto di riscatto LECCE (ITALPRESS) – Un rinforzo per il centrocampo di mister Baroni. Il Lecce, infatti, ha reso noto di aver acquisito "con la formula del prestito con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristijan Bistrovic dal Cska Mosca. Il centrocampista croato sarà a Lecce nella serata di oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche. Nell'ultima stagione il giocatore, classe 1998, ha giocato in prestito in Turchia con la maglia del Fatih Karagümrük. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 24-Lug-22 15:51