CALCIOMERCATO: VENEZIA. CRNIGOJ RINNOVA FINO AL 2026

"Siamo una squadra forte che sta lavorando per costruire una mentalità vincente" VENEZIA (ITALPRESS) – Domen Crnigoj al Venezia fino al 2026. A renderlo noto è lo stesso club lagunare attraverso una nota nella quale specifica che centrocampista 26enne ha rappresentato "uno dei punti di forza" della squadra sin dal suo arrivo, nell'agosto del 2020. "Dopo aver avuto un ruolo chiave nella stagione 2020/21 conclusasi con la promozione in Serie A, Crnigoj si è distinto anche sul palcoscenico della Serie A disputando 34 partite (secondo solo a Ceccaroni, che con 35 presenze è il giocatore con più presenze nello scorso campionato) con 3 gol, tra cui lo splendido e decisivo gol nella vittoriosa trasferta contro il Torino. A livello internazionale, Crnigoj ha collezionato 24 presenze con la maglia della Slovenia", scrive il Venezia. "Sono molto contento di aver rinnovato il contratto che mi lega al Venezia – ha affermato Crnigoj -. Come avevo già detto in precedenza, il mio obiettivo è quello di rimanere qui il il più a lungo possibile, perché rappresentiamo una città unica al mondo con degli splendidi tifosi. Quest'anno si prospetta una Serie B di altissimo livello, ma siamo una squadra forte che sta lavorando per costruire una mentalità vincente". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/com 24-Lug-22 16:24