F.1: Gp Francia, Sainz “Con gara perfetta potevo fare podio”

Bella rimonta del pilota della Ferrari che ha chiuso al quinto posto LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – "La gomma dura era difficile da gestire, ho fatto fatica all'inizio ma poi con la media sono andato forte. Alla fine la squadra ha deciso di andare in sicurezza, anche se il pit-stop è stato lento. Con una gara perfetta avrei potuto ottenere il podio. I dati ci dicevano che le gomme non sarebbero arrivate fino alla fine, ma io sono il pilota. Stavo volando in pista e volevo godermela, è normale che ci fosse un po' di discussione. Il team mi ascolta di solito, oggi ho seguito gli ordini della squadra. Senza la penalità avrei avuto il passo per vincere". Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il quinto posto nel Gran Premio di Francia di Formula 1. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 24-Lug-22 17:32