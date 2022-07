F.1, Verstappen “Ho messo pressione a Leclerc, poi ho gestito”

Il pilota della Red Bull allunga in classifica vincendo in Francia LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Avevamo un buon passo sin dall'inizio, ho messo pressione a Leclerc, anche se era difficile sorpassare. Abbiamo mantenuto la calma e siamo rimasti vicini, anche perché non puoi sapere come può svilupparsi una gara. Per Leclerc l'incidente è stata una sfortuna, spero stia bene. Da quel momento ho gestito le gomme. Io cerco di portare a casa il maggior numero di punti possibili, a volte bisogna capire che non si può attaccare a tutta e questo aspetto oggi è stato decisivo". Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la vittoria del Gran Premio di Francia di Formula 1. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 24-Lug-22 17:15