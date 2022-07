Haaland si presenta con un gol, Bayern-Mancity 0-1

L'attaccante norvegese firma il gol vittoria al debutto ROMA (ITALPRESS) – Il Manchester City si è imposto 1-0 sul Bayern Monaco nell'amichevole disputata allo stadio di Lambeau Field a Green Bay. Il giocatore piu atteso di questa sfida era Erling Haaland e gli sono bastati 12 minuti per mettere la propria firma con il gol decisivo con i suoi nuovi compagni. Pep Guardiola non può che essere soddisfatto, anche perchè la sua squadra ha diostrato di essere in buone condizioni e avenati nella preparazione rispetto agli avversari. Bene anche un altro debuttante, Julian Alvarez, subentrato all'ex Borussia Dortmund. Senza storia la sfida del Camping World Stadium, ad Orlando, in Florida, dove l'Arsenal ha liquidato il Chelsea con un secco 4-0: Gabriel Jesus ha sbloccayo il match dopo 15', poi al 36' il raddoppio di Odegaard. Nella ripresa l'AArsenal ha arroondato il punteggio con i gol di Saka al 21 e Lokonga nel recupero. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 24-Lug-22 10:35