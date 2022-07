Per il monegasco, che si trovava al comando, pesante zero in classifica LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finisce dopo 18 giri la gara di Charles Leclerc al Gran Premio di Francia di Formula 1. Il monegasco della Ferrari è finito a muro perdendo il posteriore quando si trovava al comando solitario: pesante zero in ottica classifica mondiale con Max Verstappen (Red Bull) che è passato al comando del GP davanti a Hamilton e Perez. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 24-Lug-22 15:47