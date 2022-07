Motocross, Brian Bogers vince gara 1 al Gp delle Fiandre

ROMA (ITALPRESS) – Brian Bogers (Husqvarna) ha vinto il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di motocross 2022. Sul podio del tracciato di Lommel ha avuto la meglio sull'altro olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) e sul francese Romain Febvre (Kawasaki). Per lui prima vittoria di manche in carriera. Il leader del mondiale, Tim Gajser, ha chiuso in settima posizione. Il migliore itaiano è Mattia Guadagnini (GasGas) che ha ottenuto l'ottavo posto finale. Diciottesimo Alberto Forato (GasGas) e 21° Ivo Monticelli (Honda). Gajser, a caccia del titolo matematico, si porta a quota 591 punti in classifica davanti allo svizzero Jeeremy Seewer che insegue a 467 e che ha chiuso al sesto posto. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 24-Lug-22 15:33