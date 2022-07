Basket: Nba. Stampa, anche i Celtics corteggiano Kevin Durant

Dovrebbe lasciare i Brooklyn Nets il giocatore inseguito pure dai Miami Heat e dai Phoenix Suns. ROMA (ITALPRESS) – Anche i Boston Celtics sono sulle tracce di Kevin Durant. A renderlo noto è Espn. Il club dell'Atlantic Division dell'Eastern Conference per ingaggiare l'ala piccola o grande dei Brooklyn Nets, sarebbe pronto anche a "liberarsi" di Jaylen Brown, al quale aggiungere (come contropartita) fino a tre prime scelte per il futuro e diversi altri contratti. Durant da tempo ha chiesto ai Nets di essere ceduto e aveva messo i Miami Heat e i Phoenix Suns in cima alle sue preferenze. Ora il corteggiamento dei Celtics potrebbe cambiare lo scenario. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-22 14:10