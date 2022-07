Calcio: amichevoli. Udinese batte Pafos in rimonta 2-1

I friulani la ribaltano nel finale con le reti di Samardzic e Success UDINE (ITALPRESS) – Vittoria in extremis per l'Udinese in amichevole allo stadio Alois Latini di Zell Am See, in Austria, contro la formazione cipriota del Pafos. Bianconeri sotto al 18' con Jairo, abile a depositare in reste un cross di Juninho. I friulani di Sottil reagiscono nei minuti finali, all'88' Samardzic riceve palla in area, se la sposta sul mancino e calcia trafiggendo Jesse. Passano sessanta secondi scarsi e ancora il tedesco innesca Success, che dribbla Palacios e buca ancora l'estremo difensore avversario per il 2-1 finale. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 25-Lug-22 19:07