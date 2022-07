Calcio: Inter. Riccardo Ferri è il nuovo club manager

L'ex difensore nerazzurro entra a far parte dello staff della prima squadra MILANO (ITALPRESS) – Riccardo Ferri è il nuovo Club Manager dell'Inter. Colonna della squadra dei record, "Ferri ha vissuto da protagonista uno dei cicli più gloriosi della storia interista vincendo lo scudetto 1988/89, la Supercoppa Italiana 1989 e la Coppa UEFA 1990/91, per poi chiudere la sua avventura in maglia nerazzurra nel 1994, anno in cui vinse la sua seconda Coppa UEFA – scrive l'Inter in una nota – Dopo aver collezionato in totale 418 presenze in 13 stagioni, Ferri è rimasto legato ai colori nerazzurri seguendo da vicino le vicende interiste fino a diventare uno degli Ambassador del Club, ruolo ricoperto per diversi anni. Per lui si apre ora un nuovo capitolo all'interno della Famiglia interista: in bocca al lupo, Riccardo!". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 25-Lug-22 18:56