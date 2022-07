Calcio: Salernitana. Lassana Coulibaly “Felice di restare qui”

"Quest'anno dobbiamo fare bene dall'inizio alla fine", ha detto il maliano. SALERNO (ITALPRESS) – "La scorsa stagione è stata molto complicata, soprattutto all'inizio, ma poi ci siamo compattati e abbiamo dato il massimo, riuscendo a conquistare il nostro obiettivo. Sono contento del ritiro che stiamo svolgendo, perché se vogliamo ottenere qualcosa di importante dobbiamo lavorare duramente. Ci stiamo allenando per fare il meglio possibile e credo che siamo sulla strada giusta. Il mister ha dato tanto entusiasmo alla squadra, portando tanta energia fin dal suo arrivo. Sono felice di restare a Salerno, credo sia la scelta migliore per me e per la mia famiglia". Queste le parole del centrocampista della Salernitana Lassana Coulibaly, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Jenbach. "Qui ci sono tanti calciatori che parlano francese ma dobbiamo imparare l'italiano, perché è importante per noi stessi e per la squadra. Conoscevo Sambia, avendolo sfidato qualche volta in Ligue 1: è un bravo ragazzo e un ottimo calciatore. Con la mia Nazionale siamo stati sfortunati a non qualificarci per il Mondiale ma ora puntiamo alla Coppa D'Africa e siamo sulla buona strada. Per ora la cosa più importante è combattere con la Salernitana e restare in Serie A", ha aggiunto il centrocampista maliano. "Non voglio ripetere mai più il campionato dello scorso anno perché la scorsa stagione è stata molto difficile sia dal punto di vista fisico che mentale. Quest'anno dobbiamo fare bene dall'inizio alla fine e ci stiamo allenando per questo. Voglio fare qualche gol per aiutare la squadra, darò il massimo per riuscirci. Salerno è una città molto bella, con persone fantastiche e voglio fare del mio meglio per loro", ha detto ancora il giocatore della Salernitana. "L'anno scorso i nostri tifosi sono stati fondamentali perché ci hanno dato forza e fiducia. Grazie al loro supporto incondizionato abbiamo creato una grande squadra in campo e senza di loro tutto quello che abbiamo fatto non sarebbe stato possibile perciò voglio ringraziarli per questo", ha concluso Lassana Coulibaly. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 25-Lug-22 14:46