Calcio: Tennistico 6-2 del Psg ai danni del Gamba Osaka

Donnarumma e Verratti titolari, Paredes in campo solo l'ultima mezzora. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Al Panasonic Stadium di Suita il Paris Saint Germain ha piegato, in amichevole, per 6-2, il Gamba Osaka. A segno, per i parigini, due volte Neymar (in una occasione dal dischetto), più Messi, Sarabia, Mendes e Mbappè (dagli undici metri). In campo dal primo minuto Gigio Donnarumma e Marco Verratti. Quest'ultimo è stato sostituito, a mezzora dalla fine, da Leandro Paredes. L'ex Roma è da tempo nel mirino della Juventus e di Massimiliano Allegri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-22 14:37