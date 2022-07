Pallanuoto: World League. Settebello batte Serbia e vola in semifinale

Gli azzurri si riscattano dopo il ko contro gli Usa, triplette di Damonte e Di Somma. STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Settebello ha ottenuto il pass per le semifinali delle Super Final di World League. L'Italia di Sandro Campagna, nella piscina Kibitzenau di Strasburgo, in Francia, si è riscattata dopo la battuta d'arresto contro gli Usa, dell'ultimo match della fase a gironi, e ha battuto nei quarti di finale, per 14-7, la Serbia. Triplette oggi, nel team azzurro, per Luca Damonte (Mvp del match) ed Edoardo Di Somma. Domani sera, alle 20, gli italiani scenderanno nuovamente in acqua per conquistare un posto in finale. Da disputare ancora oggi gli altri tre match dei quarti di finale: Spagna-Canada (la vincente sfiderà in semifinale gli azzurri), Francia-Montenegro e Usa-Australia. La World League è l'unico trofeo che manca nella bacheca del Settebello, che è la squadra più "titolata" dello sport italiano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-22 15:15