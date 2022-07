Tennis: Torneo Kitzbuhel. Esordio amaro per Sonego

Il piemontese si arrende al tie-break del terzo set contro Andujar. ROMA (ITALPRESS) – Esordio amaro per Lorenzo Sonego al "Generali Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro in scena sulla terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Il tennista piemontese, numero 58 del mondo e nona testa di serie del tabellone, ha ceduto contro lo spagnolo Pablo Andujar, numero 98 del ranking internazionale. L'azzurro si è arreso col punteggio di 6-4 3-6 7-6 (4) dopo circa due ore e mezza di gioco. Agli ottavi di finale Andujar sfiderà la wild card austriaca Filip Misolic. Altro risultato. Primo turno: Pedro Martinez (Esp, 7) b. Nicolas Jarry (Chi) 7-6 (4) 6-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 26-Lug-22 14:25