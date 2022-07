Ciclismo: Vuelta Castilla y Leon. Nizzolo vince la prima tappa

Il 33enne milanese si impone in volata davanti a Smith e a Garcia Cortina. ROMA (ITALPRESS) – Torna al successo Giacomo Nizzolo. Il ciclista lombardo del team Israel-Premier Tech ha vinto oggi la prima tappa della Vuelta a Castilla y Leon, ovvero la Benavente- Morales del Vino, di 156.7 chilometri. La frazione odierna è stata accorciata circa quindici chilometri per via degli incendi che stanno interessando la zona. Il velocista nato a Milano, 33enne, si è imposto in volata, precedendo il neozelandese Dion Smith (BikeExchange-Jayco), secondo, e allo spagnolo Ivan Garcia Cortina (Movistar), terzo. Domani è in programma la seconda frazione della corsa, ovvero la Guijuelo-Guijuelo, di 189.3 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 27-Lug-22 18:45