Palermo, si dimettono il tecnico Baldini e il ds Castagnini

La società rosanero "al lavoro per implementare la struttura tecnica". PALERMO (ITALPRESS) – L'allenatore del Palermo Silvio Baldini e il ds della società rosanero Renzo Castagnini si sono dimessi dai rispettivi incarichi. Un fulmine a ciel sereno per la squadra appena promossa in serie B, che la società ha confermato annunciando di "aver accettato, a malincuore, le inaspettate dimissioni del direttore sportivo Renzo Castagnini e dell'allenatore Silvio Baldini. Il club desidera ringraziare Castagnini e Baldini per il lavoro svolto e augurare loro ogni bene per il futuro. Il club è già al lavoro per implementare una nuova struttura tecnica che possa preparare la squadra all'inizio del campionato di Serie B. Un ulteriore annuncio arriverà nei prossimi giorni", ha scritto la società rosanero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/gm/red 27-Lug-22 21:10