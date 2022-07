Calcio: Coppa Italia. Designazioni arbitrali turno preliminare

In programma Sudtirol-Feralpisalò, Bari-Padova, Modena-Catanzaro e Palermo-Reggiana ROMA (ITALPRESS) – Prime gare ufficiali della stagione 2022-2023 e prime designazioni per gli arbitri. Tra sabato e domenica in programma le gare valide per il turno preliminare di Coppa Italia, queste le squadre arbitrali: Sudtirol – Feralpisalò (30/07 h. 18.00) arbitro: Zufferli di Udine (Tegoni-Affatato) Bari – Padova (31/7 h. 21.00) arbitro: Dionisi di L'Aquila (Laudato-Barone) Modena – Catanzaro (31/07 h. 20.30) arbitro: Perenzoni di Rovereto (Garzelli-Fontani) Palermo – Reggiana (31/7 h. 21.00) arbitro: Rutella di Enna (Del Giovane – Yoshikawa) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-22 10:48