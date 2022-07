Calcio: Empoli. Successo per 2-1 nel test con il Pafos, decide Destro

Dopo la vittoria sul Trabzonspor, altra amichevole vinta in Austria per i toscani EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo il successo contro il Trabzonspor (1-0), altra vittoria in amichevole per l'Empoli di mister Zanetti. Allo Sportzentrum di Worgl, in Austria, gli azzurri hanno battuto 2-1 i ciprioti del Pafos. Tutti nel primo tempo i gol: Haas sblocca il risultato al 4° per i toscani, pari di Al Ghaddioui all'11', infine la rete decisiva di Mattia Destro al minuto 33. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-22 15:34