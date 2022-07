Calcio: Liga. Tebas “Barça su strada giusta, mi piacerebbe rivedere CR7”

"Sarebbe bello ritrovare un giocatore come Ronaldo nel nostro campionato", dice il presidente della Liga MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Il Barcellona sta seguendo la strada giusta, devono ancora lavorare su alcune cose, ma sanno quel che devono fare, noi continuiamo a controllare, ma sono ben avviati". Con queste parole il presidente della Liga, Javier Tebas, commenta le operazioni del Barça, club che sta attraversando un momento complicatissimo dal punto di vista economico, ma che è comunque attivo sul mercato come dimostra, uno per tutti, l'arrivo di Robert Lewandowski. "Hanno venduto il 10% dei diritti audiovisivi per 207 milioni, potrebbero aumentare la cessione al 25% incassando ancor di più, poi vendendo altri giocatori e riducendo gli stipendi nel rispetto delle norme e degli accordi con l'assocalciatori, possono regolarizzare gli acquisti". Si parla anche di Atletico Madrid e delle indiscrezioni sul possibile ritorno nella Liga di Cristiano Ronaldo. "Mi piacerebbe rivederlo nel nostro campionato – ha ammesso Tebas -, non so se è un'operazione fattibile per l'Atletico, ma per far spazio a un giocatore del livello di CR7 bisognerebbe cedere qualcuno". – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-22 10:19