Calciomercato: ManUtd. CR7 insiste, vuole andar via per la Champions

Il portoghese avrebbe chiesto la rescissione del contratto, in Spagna considerano l'Atletico in pole LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Secondo il Daily Mail Cristiano Ronaldo e il Manchester United continuano a essere separati in casa. Il tabloid britannico spiega che il fuoriclasse portoghese, come ha sempre fatto in carriera, si sta comportando da professionista serio, ma insieme al suo agente, Jorge Mendes, avrebbe espressamente chiesto di essere lasciato libero di andare in un'altra squadra. CR7, addirittura, chiederebbe una rescissione del contratto per facilitare l'eventuale trattativa con un altro club, un club che dovrà necessariamente giocare in Champions perché questa rimane l'ambizione primaria dell'ex Juventus. Il ManUtd, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad accontentarlo. In Spagna, nonostante le proteste dei tifosi e le smentite del presidente Cerezo, si continua a parlare di Atletico Madrid. Il sito del quotidiano Marca spiega che per far spazio al portoghese i colchoneros dovrebbero cedere Griezmann, cosa non semplice. C'è anche Morata che potrebbe tornare alla Juve, mentre AS, nell'edizione di ieri, inseriva anche il Napoli, che la Champions la giocherà, tra i club che seguono con interesse la vicenda Ronaldo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-22 09:45