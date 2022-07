Calciomercato: Monaco. Ipotesi Rabiot ma c’è problema stipendio

Il francese guadagna alla Juve circa 7 milioni di euro a stagione. MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Il Monaco valuta Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da "L'Equipe" il club monegasco starebbe pensando al centrocampista della Juventus per rimpiazzare Aurelien Tchouameni, trasferitosi al Real Madrid. La trattativa sarebbe però fortemente in salita, nonostante i contatti con l'entourage del calciatore, che in bianconero guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Proprio per quast'ultima ragione, stipendio elevato, appare difficile che il Monaco riesca a proporre simili cifre, o quantomeno ad avvicinarsi. Per l'affare Rabiot-Monaco, quindi, è fumata nera, a meno di clamorosi ribaltoni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 28-Lug-22 18:13