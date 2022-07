Ciclismo: Ufficiale, Scaroni passa all’Astana Qazaqstan

L'azzurro riparte dal team kazako dopo la parentesi alla Gazprom-RusVelo. ROMA (ITALPRESS) – Christian Scaroni è ufficialmente un ciclista del team Astana Qazaqstan. Il 24enne bresciano ha firmato un contratto con la formazione kazaka con licenza UCI World Tour sino alla fine del 2022. Scaroni già da sabato sarà in gara con l'Astana nel Giro di Polonia. "Dopo un periodo difficile della mia carriera ho avuto finalmente la possibilità di firmare un contratto con una grande squadra. Non potevo immaginare di trovarmi senza contratto e squadra per l'intera stagione e, ovviamente, ciò ha avuto un impatto pesante. Io e i miei compagni di squadra abbiamo cercato di fare del nostro meglio per dimostrare la nostra professionalità e per continuare ad allenarci giorno dopo giorno", ha detto Scaroni, proveniente dalla Gazprom-RusVelo e, quindi, rimasto senza team. "Grazie alla Federazione Italiana abbiamo avuto la possibilità di correre come Nazionale, ottenendo buoni risultati. Ora sono super felice di firmare questo contratto con l'Astana: è un momento emozionante e importante per me. Cercherò di ripagare la fiducia che il team ha avuto in me. Sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi", ha aggiunto il bresciano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 28-Lug-22 15:44