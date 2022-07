Figc fa slittare norma su stop multiproprietà al 2028-29

A fronte di questa modifica, i presidenti di Bari e Napoli si sono impegnati a rinunciare a qualsiasi azione legale. ROMA (ITALPRESS) – Il presidente federale Gabriele Gravina ha portato a conoscenza del Consiglio Figc le interlocuzioni avute nelle ultime settimane con i presidenti di Bari e Napoli in merito al divieto di multiproprietà tra due società partecipanti a due campionati professionistici diversi, con la richiesta di spostare in avanti l'entrata in vigore della norma transitoria, dal 2024/25 all'inizio del campionato 2028/29. A fronte di questa modifica, i presidenti di Bari e Napoli si sono impegnati a rinunciare a qualsiasi azione legale, ponendo fine a tutte le controversie in corso. Il Consiglio ha approvato all'unanimità. Resta comunque immutato l'impianto normativo dell'art.16 delle Noif per i club partecipanti allo stesso campionato, con l'obbligo di immediata dismissione di una delle due società. "Abbiamo così raggiunto due obiettivi: non ci saranno più multiproprietà nel calcio italiano e non ci saranno contenziosi" ha spiegato Gravina. Il quale, interpellato sulla situazione del Bari, ha aggiunto: "Vedo complicati dei campionati di attesa, anche perché la promozione genera un valore di mercato importantissimo. Ora abbiamo dato il tempo necessario per non strozzare gli imprenditori che hanno fatto grandi sacrifici". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 28-Lug-22 15:36