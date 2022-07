Fontecchio sbarca in Nba, l’azzurro agli Utah Jazz

L'ala piccola è il terzo italiano nel campionato Usa dopo Gallinari e Banchero. ROMA (ITALPRESS) – "Gli Utah Jazz hanno ingaggiato l'attaccante Simone Fontecchio. Secondo la politica del team, i termini dell'accordo non vengono resi noti". Con questa nota il club Nba ha ufficializzato l'arrivo a Salt Lake City del 26enne nato a Pescara, ala piccola della Nazionale azzurra. Fontecchio è quindi il terzo italiano che giocherà in questa stagione in NBA, dopo Danilo Gallinari, passato dagli Atlanta Hawks ai Boston Celtics, e al futuro azzurro Paolo Banchero, preso al draft (come prima scelta) dagli Orlando Magic. Fontecchio si unisce agli Utah Jazz dopo aver giocato l'ultima stagione nella Saski Baskonia, nella Liga ACB. In precedenza ha vestito le maglie di Virtus Bologna, Olimpia Milano, Vanoli Cremona, Pallacanestro Reggiana e Alba Berlino. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 28-Lug-22 15:18