Tennis: Torneo Atlanta. Tiafoe e Paul ai quarti

I due statunitensi, rispettivamente 4^ e 5^ testa di serie, avanzano nell'Atp 250 ATLANTA (USA) – Frances Tiafoe e Tommy Paul ai quarti di finale del BB&T Atlanta Open, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti. I due statunitensi, quarta e quinta testa di serie, hanno battuto rispettivamente il giapponese Daniel Taro (7-5, 6-4) e il sudcoreano Soonwoo Kwon (doppio 6-3). Ai quarti Tiafoe affronterà il connazionale Brandon Nakashima che si è imposto in due set sull'australiano John Millman, mentre Paul sfiderà il bielorusso Ilya Ivashka che ha regolato in tre set l'americano Steve Johnson. 28-Lug-22