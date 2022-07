Tennis: Torneo Umago. Cecchinato batte Musetti e vola ai quarti

Il siciliano piega il connazionale col punteggio di 6-4 6-3. ROMA (ITALPRESS) – Continua la corsa di Marco Cecchinato al "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il giocatore siciliano, numero 151 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, ha vinto oggi il derby contro il più quotato Lorenzo Musetti, toscano, numero 8 del seeding e 31 del ranking Atp, reduce dal successo nel "500" di Amburgo. Cecchinato si è imposto col punteggio di 6-4 6-3 e ha conquistato, così, il pass per i quarti di finale del torneo croato, vinto dal palermitano nel 2018. "Qui mi trovo molto bene. Ho vinto il torneo di Umago nel 2018 e ringrazio tutti: è sempre speciale giocare qui, ci sono molti spettatori italiani. Oggi è stato sicuramente il mio miglior match dell'anno. Sono molto felice", ha detto a fine partita il siciliano. Domani, nel match che vale un posto in semifinale, Cecchinato affronterà il vincente della sfida fra l'italo-argentino Franco Agamenone e l'argentino Sebastian Baez. Al momento sono tre gli azzurri fra i primi otto del torneo: oltre al palermitano sono ai quarti di finale anche Jannik Sinner e Giulio Zeppieri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 28-Lug-22 17:31