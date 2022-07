Basket: Venezia. Roster chiuso con l’ingaggio di Yankuba Sima

Il centro di 211 centimetri arriva all'Umana Reyer dal Baxi Manresa. VENEZIA (ITALPRESS) – "L'Umana Reyer ha il piacere di comunicare la chiusura del roster 2022/23 con il raggiungimento dell'accordo con il giocatore Yankuba Sima, centro di 211 centimetri, nato a Girona (Spagna) il 28 luglio 1996, 26 anni compiuti ieri, che ha disputato le ultime due stagioni in patria, al Baxi Manresa. È il terzo giocatore proveniente dalla Liga ACB, assieme a Jayson Granger e Derek Willis". Questa la nota emessa oggi dallo stesso club veneto. "Sono entusiasta e grato per questa opportunità. È una grande chance per fare un passo in avanti nella mia carriera. Non vedo l'ora di conoscere il club e i miei compagni. Reyer è un'organizzazione ambiziosa e voglio dare il mio contributo per competere e raggiungere traguardi importanti, in Italia e in Eurocup. Inoltre, non vedo l'ora di visitare e conoscere Venezia, città meravigliosa", ha detto il nuovo orogranata. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 29-Lug-22 09:27