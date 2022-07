Calcio: Juve. A Los Angeles serata speciale con Del Piero e Chiellini

I tifosi Usa del club bianconero hanno incontrato i due ex capitani. LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un momento che difficilmente dimenticheranno le ottanta persone, fra Juventus Member e iscritti agli Official Fan Club del Nordamerica (per la precisione di Los Angeles, Hollywood, San Diego, Silicon Valley, Toronto e Vancouver). Una notte con due leggende bianconere, che hanno fatto gli onori di casa. Parliamo di Alessandro Del Piero, che a Los Angeles è di casa da anni, e di Giorgio Chiellini, che invece in California è arrivato da poco. Una lunga e bella chiacchierata, ispirata dalle domande dei tifosi, che ha portato "Alex" e "Chiello" a raccontare la loro vita di oggi, nel caso di Chiellini questi primi mesi a stelle e strisce, ma anche la loro carriera bianconera, i momenti da ricordare e il bagaglio di esperienze, di calcio e di vita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 29-Lug-22 08:48