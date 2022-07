Calciomercato: De Ketelaere verso Milan, Hoefkens “Non pensa al Bruges”

Ormai a un passo la chiusura della trattativa tra il club belga e i rossoneri BRUGES (BELGIO) (ITALPRESS) – "De Ketelaere-Milan? Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, io mi preoccupo solo dei ragazzi che sono qui". Così in conferenza stampa Carl Hoefkens, tecnico del Club Bruges, parlando della trattativa ormai in chiusura che porterà il giovane fantasista classe 2001 in rossonero: "Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il 100% in ogni momento – ha aggiunto l'allenatore della compagine belga nella conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l'Eupen -. Se qualcuno dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente, è mio dovere affrontare la cosa. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Mi ha detto che la situazione stava diventando troppo pesante mentalmente e che aveva paura di infortunarsi in allenamento. E quindi c'è solo una conclusione: smettere di allenarsi con il gruppo". La trattativa che dovrebbe portare il belga in Italia sembra essere in dirittura d'arrivo con la distanza tra le parti ormai quasi definitivamente colmata. "Se sono deluso dal comportamento di De Ketelaere? No, conosco Charles da molto tempo e sono stato strettamente coinvolto nella sua crescita. A volte capita che ci siano altri pensieri, io cerco di concentrarmi sui giocatori che sono presenti al 100%. Che consiglio gli darei qualora dovesse davvero partire? Di continuare a fare quello che ha fatto qui", ha concluso il tecnico del Bruges. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 29-Lug-22 16:44