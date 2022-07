Calciomercato: Manutd. Cristiano Ronaldo “Impossibile non parlare di me”

Il futuro dell'asso portoghese non è ancora stato definito, in ballo diverse ipotesi MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora stato definito e giorno dopo giorno continuano a rimbalzare possibilità e ipotesi sempre diverse. Il Manchester United, col quale è sotto contratto, ha fatto sapere a più riprese di non voler cedere l'asso portoghese, nonostante non abbia partecipato alla tournèe estiva di preparazione in vista della prossima stagione. CR7, dal canto suo, secondo la stampa britannica, avrebbe chiesto la rescissione del contratto. La motivazione è legata alla mancata qualificazione dei red devils alla Champions League. Jorge Mendes, agente di Ronaldo, riporta la stampa portoghese, avrebbe fatto sapere di avere in mano una proposta concreta, che a questo punto potrebbe ricondurre all'Atletico Madrid, anche se i tifosi protestano per il possibile presunto arrivo, visto il suo passato al Real. Nelle scorse ore – a rompere il silenzio – è stato lo stesso calciatore commentando due post apparsi su delle pagine Instagram: nel primo "ride" a uno striscione dei fan colchoneros che ribadiscono di non volerlo in squadra, mentre nel secondo si scaglia contro la stampa. "Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l'attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste". Tra le ipotesi da non scartare – scrive The Athletic – quella di un clamoroso ritorno in Portogallo per CR7, allo Sporting Lisbona, club che lo ha fatto esordire nel grande calcio e che parteciperà alla Champions. Fatto sta che il Manchester United – secondo Manchester Evening News – avrebbe già di fatto individuato il sostituto di Ronaldo in Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Salisburgo. Rebus Ronaldo, situazione in evoluzione. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 29-Lug-22 13:09