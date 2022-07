Calcio: Barça. Xavi “Ritorno Messi oggi è utopia, ma mi piacerebbe”

Il tecnico blaugrana "Sarebbe bello se la storia col Barcellona non finisse così" ROMA (ITALPRESS) – "Messi ora ha un contratto, pensare di poterlo rivedere al Barcellona è un'utopia. Ovviamente sarebbe bello se la storia tra Leo e questo club non finisse così, se potesse esserci un'ultima possibilità per salutare al meglio il calciatore più forte. Mi piacerebbe, certo, ma lui ora ha un contratto". Il tecnico del Barcellona Xavi torna così a parlare del possibile ritorno di Leo Messi, come riporta il quotidiano "Mundo Deportivo", ponendosi sulla stessa linea del presidente Joan Laporta ma ribadendo allo stesso tempo, come già fatto pochi giorni fa, le difficoltà legate al contratto dell'argentino con il Paris Saint-Germain. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 30-Lug-22 09:37