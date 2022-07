Calcio: Ferguson pronto a tornare al Manchester United come consulente

L'ottantenne scozzese aveva lasciato la panchina del club nel 2013 dopo 27 anni LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Alex Ferguson può tornare al Manchester United. Nove anni dopo aver lasciato la panchina del club guidato per 27 anni, lo scozzese potrebbe accettare la proposta ricevuta dal direttore esecutivo Richard Arnold per un ruolo da consigliere in un think tank costituito dalla società per trovare nuove soluzioni dopo un periodo lontano dal vertice. La notizia è riportata dal quotidiano "Daily Mail", per cui la presenza dell'ottantenne Ferguson al centro sportivo di Carrington lunedì scorso, testimoniata dalle fotografie, non è stata affatto casuale. – foto Image – (ITALPRESS). pal/red 30-Lug-22 09:56