Calcio: Fiorentina. Duncan “Agosto sarà un mese importante”

Il centrocampista viola fissa anche gli obiettivi personali "Quest'anno voglio più assist e più gol" FIRENZE (ITALPRESS) – "L'anno scorso è stato molto importante per me perché venivamo da due stagioni un po' difficili, però grazie al mister ed ai compagni mi sono sentito tranquillo di potermi esprimere abbastanza bene. Penso quest'anno sarà ancora più difficile perché ci sarà da confermarsi e c'è da lavorare ancora di più e da andare ancora piu' forte visto che ci saranno tante partite". Alfred Duncan, partito in sordina l'estate scorsa nella prima Fiorentina affidata a Vincenzo Italiano, nel corso dall'annata, poi sfociata nella qualificazione ai play-off di Conference League, è diventato un titolare inamovibile del centrocampo viola. Proprio il giocatore ghanese dal ritiro viola in Austria ha raccontato il termometro delle sensazioni nel gruppo gigliato alla vigilia dell'amichevole in programma domani contro il Galatasaray e a pochi giorni dall'inizio della stagione. "Sarà un mese decisivo per noi visto che abbiamo fatto di tutto per centrare la qualificazione alla fase a gironi di Conference League e poi avremo altri impegni importanti – ha spiegato Duncan – Dobbiamo quindi cercare di non partire fortissimo, ne' piano, ma dare continuità alle prestazioni ed ai risultati visto che le prime partite sono sempre quelle decisive". Duncan si è poi soffermato su alcuni dei nuovi acquisti estivi arrivati in casa viola. "Mandragora lo conoscevamo già da avversario, è un giocatore molto importante, ed ha qualità diverse da quelle che avevamo l'anno scorso nel ruolo di centrocampista centrale. Jovic – ha sottolineato il classe '93 di Accra – è un calciatore di alta qualità che quando è in forma può essere decisivo, quindi il nostro compito è di aiutarlo nel miglior modo possibile. Il mio obiettivo personale? Penso a migliorarmi rispetto allo scorso anno, cercando di fare meno errori e se faro' piu' gol e piu' assist rispetto alla passata stagione sarò felice". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/pal/red 30-Lug-22 12:36