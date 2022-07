Calcio: MLS. Chiellini “Debutto vincente davanti ad amici speciali”

Il difensore festeggia il successo del Los Angeles FC davanti agli ex compagni della Juventus ROMA (ITALPRESS) – "Debutto in casa, tanti amici speciali in visita e una vittoria molto importante. Cosa volere di più? Forza!". Giorgio Chiellini esprime con questo tweet la sua gioia per l'esordio casalingo con la nuova maglia dei Los Angeles Fc nella partita vinta per 2-1 contro il Seattle. L'ex difensore della Juventus è rimasto in campo per oltre un'ora ed è stato a lungo applaudito dai 23 mila tifosi del Banc of California Stadium, ma anche dagli ex compagni di squadra: presenti allo stadio, oltre al tecnico Massimiliano Allegri, Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Alex Sandro, Manuel Locatelli e anche il nuovo arrivato Angel Di Maria, che hanno sfruttato l'occasione della tournée in America per assistere alla partita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 30-Lug-22 10:46