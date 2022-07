Calciomercato: Chelsea. Werner in partenza,Lipsia in pole,c’è anche Juve

L'attaccante tedesco potrebbe tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Timo Werner e il Chelsea verso il divorzio. L'attaccante tedesco, classe 1996, a Londra, tra alti e bassi, non è mai riuscito a mettere in mostra tutto il suo potenziale, quello garantito al Lipsia dove ha segnato 95 gol (nessuno come lui nella storia del club). Neanche con il connazionale Tuchel in panchina si è ritagliato un ruolo da protagonista con i "blues" ed è per questo che, secondo Bild, pur di ritornare al Lipsia, sarebbe pronto ad accettare una riduzione dell'ingaggio. Oltre al club tedesco sul giocatore c'è anche la Juventus: l'obiettivo numero 1 dei bianconeri resta il ritorno di Morata, Werner sarebbe il piano B. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 30-Lug-22 16:18