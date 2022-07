Canoa: Mondiali slalom. De Gennaro vince l’argento nel K1

L'azzurro battuto solo dal ceco Vit Prindis, bronzo per il francese Neveu ROMA (ITALPRESS) – L'Italia è sempre d'argento nel K1 slalom. E' Giovanni De Gennaro questa volta a conquistare il secondo posto ad Augsburg, in Germania. L'oro se lo aggiudica Vit Prindis per la Repubblica Ceca mentre al terzo posto si è classificato il francese Boris Neveu, che resta sul podio dopo l'oro dello scorso anno. L'argento azzurro in questa gara è una tradizione. Lo scorso anno con Marcello Beda, nella stessa specialità in occasione dei Mondiali di Bratislava, dove De Gennaro chiuse al quarto posto. Lo stesso De Gennaro è stato argento due mesi fa all'Europeo a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia e finalmente per lui è arrivato comunque il primo prestigioso podio mondiale anche se a soli 71 centesimi dall'oro. – foto ufficio stampa Fick – (ITALPRESS). pal/red 30-Lug-22 16:11