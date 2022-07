F.1: GP Ungheria. Russell “Giornata speciale dopo peggior venerdì”

"Ho tagliato il traguardo e quando ho visto di essere in prima posizione è stato incredibile" BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – "Una sensazione incredibile, ieri è stato il peggior venerdì della stagione, abbiamo lavorato tantissimo e non sapevamo neanche che direzione prendere. Continuavo a migliorare il tempo, ho tagliato il traguardo e quando ho visto di essere in prima posizione è stato incredibile". Questa la felicità di George Russell dopo la prima pole position in carriera ottenuta nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. "La Mercedes è tornata? Non lo so, dobbiamo esaminare il tutto e capire da dove abbiamo tirato fuori questo tempo: abbiamo qualche idea. Domani dovremo attaccare, ma oggi è stata una giornata speciale", conclude il britannico. – LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/gm/red 30-Lug-22 17:24