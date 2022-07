Gp Ungheria, pole di Russell su Sainz e Leclerc

Solo decimo Max Verstappen per problemi alla monoposto. BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – George Russell ottiene la prima pole position della carriera al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes fa segnare il tempo di 1'17"377 e nega una doppietta Ferrari precedendo Carlos Sainz di 44 millesimi e Charles Leclerc di quasi due decimi. Quarto tempo per Lando Norris (McLaren), seguito dalle Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Settima l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, poi Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Daniel Ricciardo (McLaren). Problemi per la Red Bull con Max Verstappen senza potenza nel Q3 e solamente decimo mentre Sergio Perez era stato eliminato nel Q2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 30-Lug-22 17:14