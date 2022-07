Tennis: ad Atlanta Brooksby elimina Isner e trova Tiafoe in semifinale

Nella parte alta del tabellone sfida tra l'australiano de Minaur e il bielorusso Ivashka ATLANTA (USA) (ITALPRESS) – Definite le semifinali del BB&T Atlanta Open, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti. Nelle parte alta Alex de Minaur, numero 3 del seeding e 30 del ranking Atp, ha sconfitto 4-6 6-3 6-0 il francese Adrian Mannarino e troverà il bielorusso Ilya Ivashka, numero 53 mondiale, che dopo aver eliminato il numero uno del tabellone Steve Johnson si è sbarazzato anche dell'altro statunitense Tommy Paul, quinta testa di serie, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1. Nella parte bassa del tabellone fuori la testa di serie numero 2 John Isner: lo statunitense, numero 25 Atp, è stato battuto dal connazionale Jenson Brooksby, numero 43 e sesto favorito ad Atlanta, con il punteggio di 3-6 6-1 6-4. In semifinale per Brooksby un nuovo derby, stavolta con Frances Tiafoe, numero 29 Atp e quarta testa di serie, che ha sconfitto con un netto 6-4 6-2 Brandon Nakashima. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 30-Lug-22 08:48