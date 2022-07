Tennis: Jasmine Paolini si ferma in semifinale a Varsavia

Azzurra sconfitta dalla francese Garcia che sfiderà la rumena Bogdan per il titolo VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale l'avventura di Jasmine Paolini al "BNP Paribas Poland Open". La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 58 del ranking e testa di serie numero 10 del torneo, ha ceduto nel penultimo atto del WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Varsavia, in Polonia, a Caroline Garcia (numero 45 della classifica femminile, quinta forza del seeding) con il punteggio di 6-1 6-2 in un'ora e 5 minuti di gioco. La giocatrice francese affronterà per il titolo la rumena Ana Bogdan, numero 108 del ranking, che nell'altra semifinale ha superato con un doppio 7-5 l'ucraina Kateryna Kozlova Baindl, numero 190 WTA. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 30-Lug-22 14:34