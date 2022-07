Calcio: Roma. Punti di sutura per Pellegrini, domani la ripresa

Si ferma anche Nicola Zalewski, costretto ad uscire al 60' per un trauma distorsivo alla caviglia destra. ROMA (ITALPRESS) – Due sole note stonate per la Roma dopo l'amichevole vinta per 1-0 contro il Tottenham in Israele. Quattro punti di sutura in zona frontale per Lorenzo Pellegrini che nel finale di gara ha rimediato una gomitata fortuita da Sessegnon. Si ferma anche Nicola Zalewski, costretto ad uscire al 60' per un trauma distorsivo alla caviglia destra. L'esterno polacco dovrà essere valutato in vista del test del 7 agosto contro lo Shakhtar Donetsk (vicino il sold out, resta solo la curva nord a disposizione). La ripresa degli allenamenti è in programma domani alle 17. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 31-Lug-22 17:35