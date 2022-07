Elena Micheli oro ai Mondiali di Pentathlon “Felice per primo titolo”

L'azzurra ha centrato il titolo 17 anni dopo Claudia Corsini ALESSANDRIA D'EGITTO (ITALPRESS) – Elena Micheli vince l'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria D'Egitto, ed entra nella storia. L'atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e due volte sul podio in World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a Budapest) ha centrato l'impresa 17 anni dopo Claudia Corsini, unica altra atleta azzurra ad aver vinto il titolo mondiale nel 2005. Alle spalle della Micheli, protagonista assoluta dell'intera finale, ha chiuso l'ungherese Michelle Gulyas, bronzo all'atleta turca Ilke Ozyuksel. "Sono felicissima di questo risultato, il mio primo titolo Mondiale – ha commentato la neo campionessa del mondo – L'Egitto sembra essere un posto fortunato per me per gareggiare, dopo la vittoria al Cairo in World Cup. Sono contenta perché con il mio staff abbiamo lavorato tutto l'anno molto duramente per ottenere questo ed esserci riuscita è un sogno. Devo tutto a loro, sono contentissima. Grazie davvero, e grazie per tutto il supporto ricevuto qui dallo staff federale. Grazie a tutti i tecnici che mi seguono tutti i giorni, mi supportano e sopportano!". "Sono estremamente contento di questa medaglia d'oro che mancava da 17 anni. Estremamente contento per Elena, perché se lo merita per tutto il lavoro che fa, per la sua serietà e professionalità, e se lo merita in questa occasione per la gara che ha fatto. – ha commentato il Direttore Tecnico azzurro Andrea Valentini – È un oro che fa bene a tutto il pentathlon italiano, dà morale a tutti noi addetti ai lavori e ci riporta in alto nelle gerarchie internazionali. Ci tento a fare i complimenti allo staff personale di Elena che ha svolto un ottimo lavoro". "Fantastica Elena Micheli! È la seconda italiana a diventare campionessa del Mondo, 17 anni dopo Claudia Corsini. Fantastica la sua storia, fantastica la sua parabola grandiosa, eccezionale, non ci sono aggettivi per descrivere un'impresa del genere – ha commentato il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, Fabrizio Bittner. – Elena Micheli entra nella storia dello sport del nostro Paese e la Federazione Italiana Pentathlon Moderno torna a vincere un titolo mondiale dopo anni". – foto: Ufficio stampa federazione (ITALPRESS). pc/com 31-Lug-22 13:17