F.1: Gp Ungheria, Sainz “Nessuna gomma andava bene”

Per il pilota Ferrari in Ungheria le cose non sono andate come previsto BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – "Oggi è chiaro che c'era qualcosa che non andava, venerdì eravamo veloci mentre in qualifica non abbiamo dominato. Nessuna gomma andava oggi, quando il passo è così deficitario anche la strategia diventa complicata. Un pit-stop molto lento ci è costato su Russell. Dobbiamo ritornare dalla pausa più forti su tutti i fronti. La delusione è grande, eravamo senza passo, io non mi trovavo per niente e avevo un degrado incredibile". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il quarto posto nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). spf/pc/red 31-Lug-22 17:40