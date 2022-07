Tennis, Djokovic “Attendo di sapere se posso andare negli Usa”

Il campione serbo scrive ai suoi fan attraverso il profilo Instragram ROMA (ITALPRESS) – "Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c'è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate!". Lo scrive sul suo profilo Instagram Novak Djokovic che scrive un messaggio per i suoi fan. Djokovic non ha fatto il vaccino e non è autorizzato ad entrare negli Stati Uniti e neanche in Canada, per cui dovrà saltare una serie di tornei. "Volevo solo prendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me lo aspettavo, ed è per questo che sembra così strabiliante. Volevo solo dirti grazie" ha continuato il campione ex numero 1 al mondo. "È speciale che le persone si rivolgano in modo così amorevole e di supporto e desiderino che continui a competere". Foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 31-Lug-22 13:05