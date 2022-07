Tennis: Torneo Varsavia. Titolo a Garcia, Bogdan ko in finale

La francese centra il decimo successo in carriera a livello Wta. VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Caroline Garcia ha fatto suo oggi il "BNP Paribas Poland Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si è disputato sulla terra rossa di Varsavia, in Polonia. La giocatrice francese, numero 45 della classifica internazionale e quinta forza del seeding, si è imposta in finale sulla rumena Ana Bogdan, numero 108 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-1. Per la tennista transalpina, 28enne, quarta nel ranking Wta nel 2018, è il decimo successo in carriera: ha vinto due Premier, 5 International, un 125 e (col trionfo di oggi) due 250. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 31-Lug-22 17:04