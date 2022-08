Calcio: Empoli, Zanetti “Bajrami? Spero resti, può crescere”

"Per noi è un giocatore determinante" FIRENZE (ITALPRESS) – "E' un motivo d'orgoglio che Bajrami sia un giocatore richiesto, e come puo' essere importante per altre squadre, è determinante per noi. E' un giocatore rispetto al quale non ho mai negato la mia stima anche da avversario, ora ho la fortuna di allenarlo e spero di farlo fino alla fine della stagione". Lo ha detto ai microfoni del "Tgr Rai Toscana" il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti parlando di uno dei calciatori della squadra azzurra toscana maggiormente richiesti sul mercato. "Bajrami è un giocatore eclettico, di talento, sa giocare in varie zone del campo, che abbina tecnica e velocità e ha anche qualche gol in canna – ha aggiunto Zanetti – Parliamo di un giocatore che puo' fare la differenza ed ha ancora molti margini di crescita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 01-Ago-22 14:16