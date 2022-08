CALCIO: FESTEGGIAMENTI CONFERENCE, AMMENDE PER ZANIOLO E ROMA

Il giocatore aveva intonato cori offensivi contro la Lazio ROMA (ITALPRESS) – Ammende per Nicolò Zaniolo e la Roma per quanto accaduto durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League. "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un'ammenda di 4.000 euro da devolvere all'associazione 'Accademia calcio integrato'", si legge in una nota della Figc, e anche la società giallorossa è stata sanzionata per responsabilità oggettiva con una ammenda dello stesso ammontare, anche in questo caso da devolvere all'associazione 'Accademia calcio integrato'. Lo scorso 26 maggio, in occasione della sfilata organizzata dalla Roma a bordo di un pullman scoperto per la vittoria della Conference League, il calciatore giallorosso "ha violato l'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva 'impugnando un microfono e intonando a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società S.S. Lazio'". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 01-Ago-22 16:09