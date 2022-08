Calcio: Juve, lesione a spalla e 3 settimane differenziato per McKennie

La Juve perde il giocatore statunitense per la prima di campionato. Anche Akè ko: fuori 2 mesi TORINO (ITALPRESS) – Com'era prevedibile Weston McKennie non sarà a disposizione di Allegri per la prima di campionato. La società bianconera ha fatto sapere che il centrocampista statunitense "questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l'iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro differenziato". Notizie peggiori per Marley Aké, pure lui sottoposto ad accertamenti radiologici: frattura composta del terzo distale del perone di destra la diagnosi, saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 01-Ago-22 14:57