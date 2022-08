Calcio: ManUtd. Ronaldo “Felice di essere tornato”

Il portoghese ha giocato ieri il primo tempo del test contro il Rayo Vallecano. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Happy to be back", ovvero "Felice di essere tornato". Così, con un breve ma chiaro post pubblicato su Instagram, Cristiano Ronaldo ha messo fine alle tante voci di calciomercato che lo riguardano. Il portoghese è "tornato" al Manchester United e ieri ha giocato l'amichevole interna contro il Rayo Vallecano. CR7 aveva saltato la preparazione, ufficialmente per "motivi personali". Ieri ha giocato il primo tempo; poi ha lasciato l'Old Trafford con 10 minuti di anticipo rispetto alla fine del match, terminato, per la cronaca, 1-1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Ago-22 12:20